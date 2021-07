Organism kui õlletehas: inimesed, kelle keha toodab ise alkoholi

2015. aasta detsembris otsustas New Jerseyst pärit Donato Gianotto teha oma pruudile, Michelle'ile, abieluettepaneku. Ta põlvitas naise ette, võttis välja karbikese kihlasõrmusega ja üritas küsida, kas naine oleks nõus temaga abielluma. See ei õnnestunud. Isegi sellisel hetkel oli ta vastupandamatult unine, keel pehme ning sõnad suus keeldusid kuuletumast. «Mäletan, et mul õnnestus küsida: «Kas sinust saab ...,» aga vastust ma enam ei kuulnud,» meenutas Donato hiljem. Ta kukkus otse pruudi ette põrandale ja hakkas norskama.