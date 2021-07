Teiste inimeste poolt halva hingeõhu tõttu välditud saada on midagi, mida keegi meist kunagi ei tahaks. See on alandav, kurb ja ebameeldiv. Paljudel juhtudel on süüdi selles toit, mida me sööme, alles siis järgnevad tervise- ja hügieenipõhjused. Allpool heidame pilgu viiele toiduainele või toidugrupile, mis teadaolevalt põhjustavad ebameeldivat hingeõhku ja mida saab enne lähikontakte teadlikult vältida.