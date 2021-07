Poistele ja tüdrukutele õpetatakse seksi kohta erinevaid asju. Need erinevused tulevad välja sageli siis, kui poisid ja tüdrukud on täiskasvanuks saanud. Kui meeste jaoks on esimene seks suur saavutus, on see naiste jaoks millegi (süütuse) kaotamine. Alt leiad mõned valearvamused, mida paljud poisid seksi kohta naiivselt usuvad.