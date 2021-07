Naine väidab, et tulnukad röövisid ta ning ta armus ühte neist

View this post on Instagram

Inglismaa näitlejanna Abbie Bela ütleb, et tal on kõrini meestest Maal ning ta loodab, et peagi normaliseeritakse liikidevaheline suhtlus. Oma hingesugulase leidmiseks vaatas naine kord taevasse ning lasi lendu soovi, et mõni tulnukas ta rööviks. Mõeldud-tehtud!