Anonüümselt oma lugu jaganud naine selgitab, et ta tulevane abikaasa on habet juba märtsist saati kasvatanud. Nende tähtsa päeva lähenedes ütles naine oma armsamale, et habe tuleks maha ajada, kuna muidu ei tule pulmapildid piisavalt stiilsed ja kenad.