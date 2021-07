Täielikult hetkes elamine erineb sellisest eluviisist, kus otsuseid tehakse vastutustundlikult ja pühendunult. Kui elad tõeliselt hetkes, siis ei oma miski ei minevikus ega tulevikus sinu jaoks suuremat tähendust - loeb vaid see, mis on praegu . Tuleb vaid nautida seda, mis sul parajasti on.

Mõne sodiaagimärgi jaoks tähendabki see õiget elamisviisi - nad teevad kõike, mis tundub hetkel õige, ega muretse järgmiste sammude pärast. Teiste sodiaagimärkide jaoks on see kohutav viis, kuidas elada - kuidas saab elada ilma kohusetundeta, nii et iga järgmine samm on alati mõistatus?