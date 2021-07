Liinast sai Mihkel Raua kõrval Liina Raud aastal 2013 ning nagu nad meediaski on rääkinud, on nende suhe jäänud püsima vaatamata suurtele väljakutsetele ja lahkumineku äärel olemisele. Nüüdseks on neil kaugsuhe, kus kohtutakse kuus tavaliselt vaid 48 h - kuidas selline suhe küll toimib? Vaatame, kas saame vastuseid läbi astroloogia. Ehk leiame ka vihjeid, miks nende suhe on võtnud just sellise vormi.