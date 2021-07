Kui Tatiana Doronina ja abikaasa Ruslan said teada, et ootavad last, arvasid nad, et beebi tuleb brünett nagu tema mõlemad vanemad. Kuid nende poeg David on praegu kolm kuud vana ja tal on pikad kohevad blondid juuksed. Nii mõnedki on võrreldnud teda Briti peaministri Boris Johnsoniga.