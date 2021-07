Söömishäired on väga levinud probleem eriti just murdeeas tüdrukute ja noorte naiste seas. Söömishäiretest on raske rääkida ning tihti ei saa paljud probleemi all kannatavad inimesed arugi, et midagi võib valesti olla. All on märgid, mille järgi ära tunda, et lähedasel on söömishäired.