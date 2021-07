VAATA PILTE ⟩ 83-aastane dementne vanamemm tikib kasse ja tisse

Moskvas on praegu avatud Peterburis elava Julia esimene isikunäitus.

«See näitus pidi toimuma aasta tagasi,» rääkis Julia pojapoeg Yan. «Kuid see lükati pandeemia tõttu edasi. Nii juhtuski, et meil õnnestus selle näitusega ära käia Serbias, siis Peterburis, aga mitte Moskvas. Kuid siin tõime välja kõige rohkem vanaema tikandeid - koguni 44 tükki.»

Yan on oma vanaema tervise pärast mures. «Kuidas ta end tunneb? Hea on, et ta tikib. Varem tegi ühe töö kuus, kuid nüüd vahel isegi kaks. Ja mis puutub dementsusse, on ta endises seisus. On segaduses, unustab palju ja tahab järjest vähem väljas käia.»

On veel üks suur probleem, vanaema Julia mälu. «Räägin talle täna Moskva näitusest, ta imestab ja imetleb, aga homme ei mäleta ta sellest enam midagi. Ja pean kõik otsast peale rääkima, sest ta elab hetkes. Vahel on tal ka mälu korraks parem, siis ta uurib, kuhu ta tikandid koduseintelt kadunud on ja kuhu viidud. Siis seletan, et kõik tema tikandid on nüüd Moskvas näitusel. Ja ega ta ei usu, et selline asi üldse võimalik on. Siis toon talle eelmiste näituste külalisteraamatud ja loen talle neid iga päev ette.»

Yanile meeldib väga oma vanaemast rääkida. «Vanaema Julia sündis 1938. aastal Tveris. Tal oli kolm õde ja üks vend. Elutingimused ei olnud just lihtsad. Isa pidi minema rindele, kust ta enam tagasi ei tulnud. Võimud otsustasid, et ju ta läks sakslaste poolele üle ja kogu perekond kuulutati rahvavaenlasteks, jättes neid kõikidest hüvitistest ilma.»

Julia õppis oma vanaema kõrvalt tikkima viieaastaselt, et perekonnale väikest raha teenida. Täiskasvanuna õppis ta metsandust ja peale abiellumist kolis Karjalasse.

Julia otsis Karjalas pikka aega tööd, aga ei leidnud, lõpuks kolis lihtsalt maale pisikesse aiamajja, et aiasaaduseid kasvatada ja endal hinge sees hoida. Kahjuks oli seal palju endiste vangide kolooniaid ja asulaid, kes vanaema maja maha põletasid. Umbes sel ajal hakkaski ka vanaema dementsus välja lööma.

Mees ohkab: «Temaga pole lihtne. Kõik, mis juhtus ammu, mäletab ta suurepäraselt. Näiteks mis värvi kleiti ta 20 aastat tagasi kandis. Aga mida ta sõi tund tagasi või mida just luges, ei meenu. Lühiajaline mälu on täitsa kustunud. Vahel, kui ta mind nädal aega näinud pole, ei tunne ta mindki ära. Nii et aasta tagasi viisime ta enda tütre, minu ema, juurde elama.»