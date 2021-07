3 sodiaagimärki, kes oskavad hoida saladust

Mõnede inimestega saame jagada vabalt oma sügavamaid saladusi, teades, et need jäävad turvaliselt teiste eest hoituks. Ent meie ümber on ka inimesi, kelle jaoks suu kinni hoidmine on väljakutse ning oluline info võib lipsata valel ajal vales kohas üle huulte, isegi kui sellega midagi halba ei mõeldud. Inimeste võime hoida saladusi on seotud ka nende oma isiksuse ja ellusuhtumisega - paremad saladusehoidjad on tavaliselt need, kes soovivad ka ise teiste eest asju salajas hoida või kontrollida, kui palju teised nende kohta teavad.