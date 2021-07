TOPELTMÄRGID SÜNNIKAARDIS ⟩ Need omadused ja anded tulevad sinuni eriti lihtsalt

Igas sünnikaardis on 12 sodiaagimärki ja 12 astroloogilist maja. Kui kaardis on kaks sulusmärki (vastandmärkide paar, mis on pressitud vastandmajade keskele nii, et neist ei alga ega lõppe ühtegi maja), siis kahel teisel sodiaadimärgil on teha topelttöö, olleks korraga kahe maja alguses.