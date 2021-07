«Kohtusin oma tüdruksõbraga 2020. aasta märtsis. Sellest on möödunud rohkem kui aasta, kui pidin koroonapandeemia tõttu tagasi kodulinna pöörduma ja seda tegi ka tema. See oli meie jaoks raske aeg, sest me polnud enne seda üksteisest eemal olnud,» kirjeldab mees, kuidas kõik alguse sai.