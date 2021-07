Stilist paljastas venelaste kehva stiilitaju põhjused

Jutu tuum on see, et üldiselt pole selge, kuhu Venemaa kuulub: läände või itta. «Juhtus nii, et meil on geograafiliselt eriline asukoht ja oleme imanud natuke ilusat siit ja natuke sealt,» selgitas Gusse wmj.ru intervjuus. «Isegi geneetilisel tasandil on meis, venelastes, nii palju Aasiat, et meie turist sulandub harmoonilisemalt nii Türgi tänavapildi kui ka näiteks Oslo vaoshoitud minimalismiga.»

Ta usub, et venelaste stiilitaju puudumise teine ​​põhjus on Nõukogude Liidu pärand: pärast aastakümneid kestnud puudust on inimestel võimalus osta mida iganes nad tahavad ja nii palju, nagu soovivad. Seetõttu on stilisti sõnul lavastaaride kostüümivalikud üleküllastunud ja rikkalikud. «Nagu näljane inimene, kes poodi läheb: tahaks ju kõike, otsekohe ja korraga! Samal ajal on Venemaa kuulsuste jaoks moebrändide valik piiratud ning neil pole sama lihtsat ligipääsu paljudele kaubamärkidele, kui näiteks USA staaridel. Seal on see kultuur eksisteerinud juba pikka aega ja disainerid mõistavad, et nad peavad end reklaamima ka otse kuulsuste kaudu.»