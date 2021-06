Vahel kohe on nii, et osad inimesed on alati korduvate draamade keskmes ja teavad kõikide kohta kõike. Nad levitavat teiste kohta teavet, ega pea ise seda sugugi veidraks. Kas ka sina oled üks neist tähemärkidest, kes on suur lobamokk?