Traumas peitub tervendav vägi

8. juunil 2021 esilinastus otseülekandena dokumentaalfilm «The Wisdom of Trauma» («Trauma tarkus», rež Zaya ja Maurizio Benazzo), mis avab trauma tähendust inimlikumalt ja sügavamalt, kui seda seni tehtud on. Film jälgib dr Gabor Maté kohtumisi erinevaid traumasid läbi elanud inimestega ning tutvustab tema visiooni traumateadlikust ühiskonnast, kus lapsevanemad, õpetajad, arstid, seadusteloojad ja õigustöötajad ei soovi mitte kellegi käitumist muuta, diagnoose panna, sümptomeid maha suruda ega kedagi hukka mõista, vaid püüavad hoopis mõista, millisest allikast see häiriv käitumine ja tervisehäired ühe haavatud inimhinge puhul tulenevad.