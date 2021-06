Toitumisnõustaja selgitab: kas koorejäätis kergitab kaalu

Toitumisnõustaja Kristin Salupuu sõnul mistahes toit üksi kehakaalu ei kergita. «Kehakaalu tõusu tingib liigne energia tarbimine, mida organism ei jõua päeva jooksul ära kulutada. Hinnanguliselt peaks ühe kilogrammi rasvamassi juurde võtmiseks sööma päevasele energiavajadusele lisaks 7500 kilokalorit. Seega normaalselt liikuva inimese jaoks ei tekita paari koorejäätise tarbimine nädalas veel liigset kehakaalu,» rääkis Salupuu.

Toitumisnõustaja selgitas, et tasakaalustatud toitumise põhitõdesid järgides ning tervislikult toitudes võib jäätise söömine olla ka menüü regulaarne osa. Oluline on vaid jälgida, et koorejäätis oleks magustoit, mitte põhitoidukord, menüü sisaldaks erinevatest toidugruppidest pärit toite ning inimene oleks füüsiliselt aktiivne - teeks trenni ning päeva jooksul vajalikud sammud täis. «Kõige maitsvamatest ja naudinguid pakkuvatest maiustustest ei pea loobuma, kui süüa neid mõistlikus koguses,» ütles Salupuu. Samas toonitas ta, et inimesed peaksid sööma teadlikult ning oma magusatarbimist jälgima – eriti veel ajal, kus maitsvad maiustused ümbritsevad meid igal pool. Seega pole näiteks mõistlik ühes päevas mitut jäätist ära süüa.

Tasakaalustatud toitumise põhitõed

Toitumisnõustaja selgitas, et kehakaalu normis püsimiseks tuleks süüa vastavalt energiavajadusele. Tihti kipuvad inimesed oma energiakulu ülehindama ning toidust tulenevat energiat alahindama, mis võib tekitada väärarusaama, et kehakaalu langetamiseks või hoidmiseks tuleb söömist radikaalselt piirata. Tegelikkuses on oluline oma energiavajadust teada ning toidukorrad mitmekülgsena hoida – tähtis on eelkõige tasakaal, mitte üks või teine äärmus.

Toitumisel peaks eelkõige jälgima toidupüramiidi: sööma mitmekülgselt teravilju ja täisteratooteid, puu- ja köögivilju, marju, pähkleid, rasva sisaldavaid toite ning segatoitumise puhul ka piimatooteid, kala, (linnu)liha ja mune. «Toitumine võiks olla mitmekülgne ka toidugruppide sees, nii ei tohiks süüa vaid ühte sorti leiba või köögivilju, pigem on oluline valikuid varieerida,» rääkis Salupuu.

Kuigi koorejäätised kuuluvad toidupüramiidis suhkru, maiustuste, magusate- ja soolaste snäkkide toidugruppi ning pole otseselt vajalikud, siis mõõdukalt süües ei tee need halba. «Toitumisnõustajana on minu poole pöördunud ka inimesi, kelle toitumine on üldjoontes paigas, kuid neid vaevab süütunne, sest aeg-ajalt on nad endale väikese koorejäätise, 1-2 kommi või koogitüki lubanud. Kõiges tuleb hoida tasakaalu ning inimene, kes füüsiliselt aktiivne on, ei peaks mõistlikus koguses koorejäätise söömise pärast muretsema,» kinnitas ta.

Toitu ei tohi karta

Salupuu sõnul ei tohiks tegelikult ühtki toitu karta ega ka selle söömise pärast süümepiinu tunda. «Kuigi teada-tuntult on jäätises ülekaalus küllastunud rasvhapped, mis võiksid soovituslikult anda kuni 10 protsenti päevasest energiakogusest, siis olles füüsiliselt aktiivne ning süües tervislikku mitmekülgset toitu, on täiesti võimalik nautida ka jäätist ning samal ajal küllastunud rasvhapetest tulenev energia hoida soovituslikes piirides,» rääkis Salupuu.