Kord iga kuu jooksul algab inimese jaoks uus isiklik emotsionaalse elu tsükkel, mida on võimalik tõlgendada läbi lunaarkaardi. See astroloogiline tööriist näitab, millised on valdavad meeleolud eesoleval kuul ja mis toimub inimese hinges.



Lunaarkaart (ingl k lunar return) on selline astroloogiline kaart, mis tehakse hetkele, mil Kuu jõuab täpselt samasse sodiaagimärki ja kraadi, nagu see oli sinu sündimise hetkel. See leiab aset korra iga kuu jooksul ning vastavalt su asukohale ja looduslikele rütmidele lähevad selles kaardis paika põhiteljed ja majad, kuhu transiitsed planeedid parajasti jäävad. Selline kaart näitab, milline on su emotsionaalne seisund järgneva kuu jooksul ja mis eluvaldkond su tundeelu kõige rohkem mõjutab.