SODIAAGISOSINAD ⟩ Lunaarkaart näitab, mis mõjutab sind emotsionaalselt ühe kuu jooksul

Lunaarkaart (ingl k lunar return) on selline astroloogiline kaart, mis tehakse hetkele, mil Kuu jõuab täpselt samasse sodiaagimärki ja kraadi, nagu see oli sinu sündimise hetkel. Selline hetk leiab aset korra iga kuu jooksul ning vastavalt su asukohale ja looduslikele rütmidele lähevad selles kaardis paika põhiteljed ja majad, kuhu transiitsed planeedid parajasti jäävad. Selline kaart näitab, milline on su emotsionaalne seisund järgneva kuu jooksul ja kuhu sa oma energiat peamiselt suunad.