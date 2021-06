Nii teed endast ise kaunid buduaarifotod

Buduaaripiltidena võivad meenuda esmalt tumeda valgusega sumedad pildid saledast poolpaljast naisest, võimalik, et ebamugavas poosis. Pauliina sõnul on pildistamine intiimne ja vahel isegi hirmutav. Fotograaf on enamasti võõras inimene, kes sind siis napis riietuses näeb – selline olukord nõuab omajagu enesekindlust.