Kõige naeruväärsemad esimesed kohtingud, mille sarnastest te kuulnudki pole

Vähestel inimestel õnnestub esimestel kohtingutel ebamugavaid olukordi täielikult vältida. Ja ilmselt arvavad kõik, et nende elus on olnud mõni halb deit. Aga usume ka, et peale nende kokku kogutud lugude lugemist mõtlevad nii mõnedki oma ebaõnnestumiste osas ümber. Need lood panevad naerma ja kaasa tundma.