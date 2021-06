Esmaspäeval on Veenus kvinkunksis Jupiteriga - nüüd tekib suur soov kogeda naudinguid ning selle seisuga on isu tihtipeale suurem, kui võime tarbida. Suhetes tekivad väljakutsed seoses ülepaisunud ootustega. Raske on leida tasakaalu vastutamise ja nautlemissoovi vahel.