Naine kattis auto kuumuse kaitseks sõnnikuga

Autost jagas pilti Indiast pärit Rupesh Mahajan oma Facebooki lehel. Fotol on näha, et Toyota on kaetud ühtlase kihi loodusliku väetisega. «Parim sõnniku rakendus, mida olen näinud,» kirjutas Rupesh. «Et kaitsta autot 45-kraadise kuumuse eest, pani Sejal Shah sellele lehmasõnnikut.» Ta lisas ka, et pilt on tehtud Ahmedabadi linnas.