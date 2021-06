Nõid Ingrid: mina terroristidega läbirääkimisi ei pea, vaid pööran selja ja lahkun

Ma leian, et elus üks suurim edasiviiv jõud on mõista, et konfliktid tekivad igal juhul, igal ajal, igal viisil ning et neid ei ole võimalik vältida. Neid ei tohi vältida. On oluline, et saaksime aru, et konflikt võib tegelikult tekkida lausa ükskõik millest. Sellest hoolimata ei pea konfliktid alati olema negatiivsed kogemused. Kui inimesed saavad toetavas keskkonnas üksteise ideid vaidlustada, genereeritakse ja edendatakse ju uusi ideid, mis omakorda viib tegelikult näiteks kas ettevõtte arenemiseni, pererollide selgema moodustumiseni või sisemise kasvuni.