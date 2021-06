Leiti väidetavalt enesetapu sooritanud John McAfee hüvastijätukiri

Esimene enesetapukatse toimus 28. veebruaril 2021. Siis teatas McAfee kambrikaaslane sellest vanglaametnikule. Mees viidi haiglasse ja peale toibumist soovitasid arstid suunata ta vangla psühhiaatri juurde, teatasid ajaleheallikad. Samas otsustas psühhiaater, et kinnipeetu ei vaja eriabi. Pärast seda viidi McAfee üle teise vanglasse.

McAfee leiti 23. juunil surnuna Barcelona San Esteve Sesroviresi vanglast. Hiljem selgus, et ärimees jättis endast maha teate, kus oli öeldud, et ta ei kavatse end tappa. McAfee lesk rääkis Barcelonas vangla ametivõimudega ja teatas ajakirjanikele, et ei usu samuti oma mehe enesetappu.