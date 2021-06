SODIAAGISALADUSED ⟩ Veenus Lõvis täidab suve flirdi ja kirega

Täna liigub armastuseplaneet Veenus tulisesse Lõvisse ning jääb sinna kuni 21. juulini, täites meie suvise armuelu eriti suure kire ja lõõmaga. Kuna samal ajal on ka Marss Lõvis, ollakse sel suvel eriti valmis armastuse nimel kõike tegema. Need, kes on armastuses muidu häbelikumad ja tagasihoidlikumad, võivad ennast nüüd üllatada.