«Asi pole selles, et kirg oleks vaibumas, vaid selles, et vähesed on valmis oma suhte jahenemise vastu seisma,» ütles seksuoloog ja podcasti «Sex With Emily» juht Emily Morse. «Me kõik loodame, et tõelise armastusega kaasneb kustumatu tõmme, kuid tegelikult jätavad pikaajalised suhted seksi värskest energiavarustusest paratamatult ilma. Rutiin ja stabiilsus on üllatuste vaenlased, ka heas mõttes.»