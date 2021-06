Mõned partnerid armastavad peale seksi pikka aega kaisus mõnuleda, mõned tormavad vannituppa. Mõni jääb südamerahuga magama, teised jällegi lähevad külmkapi kallale, et midagi süüa või juua. Viiendad lähevad üldse ära oma koju. Kas pikaajalistes suhetes on vahet, mida peale seksi teha? Uuringutest selgub, et on küll.