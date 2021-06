Joo vett. Eriti enne sellist pidu, kus plaanid juua rohkem, kui klaasikese veini. Esiteks on vesi iga organismi jaoks oluline koostisosa. Teiseks on fakt see, et alkoholil on lisaks tuju tõstvale toimele veel üks ja mitte kõige meeldivam omadus: see aitab kaasa organismi dehüdratsioonile. Seega, kui õhtul on ees kangema joogiga pidu, proovige päeval võimalikult palju vett juua. Eksperdid soovitavad eriti väikese mineraalisisaldusega kergelt soolakat vett.