TÄISKUU HOROSKOOP ⟩ Kuidas lahendada konflikt vajaduste ja kohustuse vahel?

Tänane täiskuu leiab aset kell 21.40 Kaljukitses, mil Kuu teeb opositsiooni Päiksega Vähis. Täiskuu on kulmineerumise aeg, mil kuu loomisega kasvanud hakanud energia saavutab kõrgpunkti. Seekord on meil selle aasta viimane superkuu ning siit edasi on suvi mõnevõrra rahulikum. Selle täiskuu mõju jääb kestma järgmiseks kaheks nädalaks.