Astroloogilises kaardis kirjeldab 5. maja kõike, mis on seotud lõbu, rõõmu, loovuse ja naudinguga. See tule elemendi maja on sarnane Lõvi tähemärgile ja selle loomulik valitseja on Päike. Seega hõlmab see eluvaldkonda, milles me särame ning toome rõõmu nii endale kui teistele. Mõistagi kuulub selle valdkonna alla ka armumine, romantika ja lastesaamine.