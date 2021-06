Lihtne nipp, kuidas ülahuulte karvadest vabaneda

Gohara sõnul on karvade pleegitamine kõige parem viis, kuidas heledamaid karvu veelgi vähemmärgatavaks muuta. Vahatamine ja kitkumine on jällegi kõige tõhusam viis tumedate ja jämedate karvade eemaldamiseks.

Vahatamise üks miinus on see, et karvad peavad olemad vähemalt 3-5 millimeetrit pikad ning tegemist on üsna valuliku protseduuriga. Vaharibasid saab osta poest, kuid kui võimalik, külasta siiski professionaali, kes teab, mida ta teeb. Ebaõnnestunult maharebitud vahariba võib põhjustada verevalumeid ja sissekasvanud karvu.