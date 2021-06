Ukraina paar püstitas maailmarekordi teineteisele lähedal olemises ja läks seejärel lahku

Peale tseremooniat teatas paar, et on otsustanud lahku minna. Nad väitsid, et kui poleks olnud ketti, mis neid teineteise küljes hoidis, oleks nende suhe juba ammu lõppenud. «Oleme täiesti erinevad inimesed ja ei sobi üksteisega. Arutasime kõik rahulikult läbi ja jõudsime otsusele, et läheme lahku. Miks nii läks? Ausalt öeldes ei saa me ühte konkreetset põhjust välja tuuagi, paljud pisiasjad koos viisid sellise otsuseni,» ütles Alexander portaalile lenta.ru.