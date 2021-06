NÄDALAPROGNOOS ⟩ Jaanipäev äratab tugevaid kirgi, nädalalõpus tuleb võtta emotsioonide eest vastutus

Esmaspäeval on Veenus trigoonis Neptuuniga ning see äratab meis peenema romantilise taju. Nüüd võivad tekkida maagilised tunded, suudetakse kogeda isetut ja tingimusteta armastust. Kergem on andestada ja vigadest mööda vaadata. Suurepärane aeg romantikaks!

Teisipäeval teeb Päike trigooni Jupiteriga, mis lisab juurde optimismi ja positiivset meelt. See annab ka julguse riskida ja oma õnn proovile panna. Ollakse sotsiaalsemad ning avatumad, kui tavaliselt. See on hea päev plaanide tegemiseks ja üldiselt elust rõõmu tundmiseks. Raskusi on kergem ületada.