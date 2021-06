Põhjused, miks mees väldib emotsionaalset seotust

Mehed võivad väliselt tunduda karmid ja isemajandavad, kuid nad vajavad ka sisimas armastust ja hoolt. Nendega suheldes ei tohiks aga loota ainult oma illusioonidele ja lootustele. Iga naine suudab tunda märke, et partner ei ole võimeline emotsionaalseks kiindumuseks või harmooniliseks, usaldavaks suhteks. Pidage meeles, et väärite parimat ja ärge eirake oma vaistu, kui see ütleb, et te pole sama jalga astumas.