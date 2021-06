FOTO: Herbalife

Meie immuunsüsteemi panevad igapäevaselt proovile mitmed erinevad tegurid, nagu näiteks valed toitumisharjumused, elustiil ja keskkond. Siiski saame ise oma immuunsüsteemi kaitsmiseks ja aastaringseks toimimiseks palju ära teha. Tervisliku elustiili valdkonnas tegutseva ettevõtte Herbalife Nutrioni eksperdid selgitavad, miks peaks immuunsuse tugevdamisele tähelepanu pöörama aastaringselt ning jagavad praktilisi näpunäiteid enda immuunsüsteemi toetamiseks.

Immuunsüsteem on meie elundite, kudede, rakkude ja ensüümide kogum. See töötab keha kaitsmiseks pidevalt, mistõttu on oluline enda immuunsüsteemi eest hoolitseda 365 päeva aastas. Hästi toimiv immuunsüsteem on ka meie heaolu jaoks kriitilise tähtsusega. Vaimu ja keha eest hoolitsemine aitab immuunsüsteemil püsida tugevana ja korralikult toimida.

Herbalife Nutritioni fitnessitreener Linda Patkovska rõhutab, et regulaarne treening koos tasakaalustatud toitumise, stressiga toimetuleku ning tervislike uneharjumuste hoidmisega on meie heaolu põhitegurid.

"Meie keha toimib paremini, kui oleme iga päev füüsiliselt aktiivsed. Igapäevane 10 kuni 30-minutiline jalutuskäik õues koos kardio- ja jõutreeningutega tuleb kasuks nii meie füüsilisele kui ka vaimsele tervisele*,“ selgitas Patkovska.

Immuunsüsteemi üheks nõrgendajaks on ka stress. Fitnessitreener soovitab tarbetut stressi vähendada hobide, meditatsiooni ja erinevate treeningute abil. Lisaks on oluline iga päev magada vähemalt 8 tundi.

Herbalife Nutritioni toitumisekspert Anastasia Kurginian tõi esile tasakaalustatud toitumise olulisust. „Toit peaks sisaldama nii valke, rauda, ​​antioksüdante kui ka muid olulisi vitamiine ja mineraale nagu näiteks C-vitamiini, D-vitamiini, tsinki ja seleeni,“ sõnas toitumisekspert.

Kurginian selgitas, et tervisliku ja tasakaalustatud toitumise järgimine tähendab värskete puuviljade, köögiviljade, kaunviljade, täisteratoodete, pähklite, seemnete, kala ja muude valkude igapäevast tarbimist, pidades seejuures silmas ka hooajalise toidu olulisust.

„Kogu aasta vältel saame loodusest hooajalist toitu, mis sisaldab hulgaliselt immuunsust toetavaid mikro- ja makrotoitaineid. Teine võimalus vajalike toiteainete saamiseks on enda organismi regulaarselt tugevdada toidulisanditega. Üheks uueks võimaluseks Baltimaades on Herbalife Nutrition Immune Boosteri toidulisand, mis on välja töötatud teadusele tuginedes**,” rääkis toitumisekspert.

Herbalife Nutrition Immune Booster on toidulisand, milles on palju C-vitamiini, D-vitamiini, seleeni ja tsinki, mis on abiks immuunsüsteemi normaalsele toimimisele. Toidulisandis leidub ka EpiCori.***

Herbalife Nutrition Immune Boosteri integreerimine igapäevarutiini on hea viis enda immuunsuse eest hoolitsemiseks, sest seda on kerge sobitada ka tänapäevase kiire elutempoga. Lihtsalt lisage üks kotike toodet vette, värskesse mahla või enda lemmiksmuutisse ja laske hea maitsta!

*Enne füüsilise aktiivsuse režiimi muutmist on soovitatav konsulteerida spetsialistiga.

**Toidulisand. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist. Mitte ületada soovitatud päevast annust. Mitte tarbida, kui esineb talumatus toote üksikute koostisosade suhtes. Hoida lastele kättesaamatus kohas.