VIDEO ⟩ Tiktokker jagab jälgijatega kurba lugu: avastasin vahetult enne pulmi, et mees petab mind

Leela jagab TikTokis videoklippi, kus selgitab, miks ta kallima just enne pulmi maha jättis. Tähtsa päevani oli jäänud kõigest neli nädalat, kuid paraku avastas pruut kummalisel moel, et mees pole talle truu olnud. Naisterahvas tühistas viimasel hetkel kogu ettevõtmise ning teatas ligi sajale inimesele, et pulmad jäävad ära. Perekond oli naise otsusest šokeeritud, kirjutab Mirror .

«Tühistasin pulmad, milleni oli jäänud kõigest 26 päeva, kuna avastasin, et tulevane abikaasa otsib täiskasvanute veebisaidilt uusi tutvusi,» selgitab pettunud naisterahvas, «Tegu oli suure pulmapidustusega, kuhu oli kutsutud 101 inimest.» Paraku tajus pruut, et midagi on valesti ja hoidis mehel silma peal. Leela kihlus kallimaga kolm aastat enne intsidenti ja nende pered said omavahel väga hästi läbi.