ÜLEÖÖ MILJONÄRIKS ⟩ 30-aastane eestlane võitis aegade suurima lotovõidu - rohkem kui 6 miljonit!

30-aastane eestlane võitis rekordilise jackpot'i summas 6 597 136,10 eurot. See on läbi aegade suurim võit, mis on eestlasele mänguportaalis tulnud, ning ühtlasi suurim välja antud võit Optibeti ajaloos.