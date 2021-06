Aleksandr Popov: olukorrast friigis – barbaritest meestekamp peaministri kallal

Vaadates seda fekaalifestivali, mis kandis ametlikku nime «peaministri umbusaldamine», mõistsin ma taaskord, et ossid on riigikogus, et sinna jääda. Ja nad on mõlemast soost. Ei ole ainult madalalaubalised jõmmid, seljas seemisnahast vammus või võidunud kraega triiksärgilaadne toode. On ka matsakaid mammasid, kes itsitades oma beebiissisid tagant utsitavad või isamaalase peakest mudivad, et suund ikka porgandita paika saaks. Nemad on oma olemuselt vaat et hullemgi kasvaja kui matsimardid või käsnakalled. Nemad on tõestus sellest, et naisepeks on ühiskonna normaalne osa – olgu tal siis kurjad silmad või riigijuhi ametikoht.