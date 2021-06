NÄDALAVAHETUS EESTIS ⟩ Seikle, jookse, uju, naudi, söö...

Saab joosta, seigelda ja jalgrattaga sõita, sekka head sööki nautida ja muusikat kuulata. Jätkuvalt ära unusta üritustel osaledes hoolimast enese ja teiste tervisest! Loe lähemalt turvalise turismi kohta Eestis.

Ida-Virumaal algab suur Seiklusfest, mis on suurepärane võimalus tutvuda Ida-Viru kui seiklusmaaga. Kõige sportlikum üritus festivali raames on Seiklusmaa Karikas, võisteldakse orienteerumises ja ülesanded viivad sellistesse paikadesse Aidu karjääris, mida naljalt omal käel ei avasta. Lisaks toimub seiklusmatk tehismaastikele ning seiklusmessil pakuvad Ida-Viru turismiettevõtjad oma põnevaid teenuseid ja teevad eripakkumisi. Seiklusfest on korraga meelelahutuslik, hariv ja sportlik võimalus veeta nädalavahetust nii pere kui ka sõpruskonnaga.

Elva südaööjooks FOTO: Puhka Eestis

Elva Südaööjooksul saab läbida 10kilomeetrise distantsi joostes või kepikõndi tehes, samuti on kavas lastejooksud. Tegu on heategevusjooksuga, mille osalustasudest toetatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi. Samuti suveöine elamus on retk Taevaskotta – paljud on seal käinud päevavalges, kuid matkates jaanipäeva paiku romantilises pimeduses on kindlustatud täiesti uutmoodi kogemus.

Sel aastal võitis muuseumirottide auhinnagalal Visit Estonia eriauhinna Rotilõks Tallinna Linnamuuseum huvitavate eriprojektide eest, mis on toonud mineviku müüride vahelt Tallinna tänavatele. Eesolev nädalavahetus kutsub rattaretkele, kus sõidetakse ümber vanalinna mööda kunagisi kaitserajatisi ning räägitakse neist tõsilugusid ja legende. Ühenda teadmised ja kehakultuur ning pane end kirja!

Autohuvilised kogunevad Pärnumaale Henkell Estonian Grand Prix võistlusele, kus peetakse Põhja- ja Baltimaade meistrivõistluste etapp ning põnevat ringrajasõitu saab jälgida nii laupäeval kui ka pühapäeval.

Lisaks toimub Tallinnas esimest korda Suur Tallinna Toidutänav, kus põimuvad hea tänavatoit, muusika ja tivolirõõmud. Pakkujaid on nii palju, et katavad ära kogu lauluväljaku pool kilomeetrit pika peaallee.

Dokfoto keskus FOTO: Puhka Eestis

Viimast päeva on Põhja-Tallinnas Dokfoto Keskuses kolme kunstniku näitus, kes avavad sõja ja rahu teemat. Muu hulgas on maailma ühe vanima linna, Süürias asuva Aleppo purukspommitamise modelleerimisel kasutatud ei muud kui…seepi! Ja tulemus on vägagi tõetruu…