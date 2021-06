Mustanahalistel naistel on suurem tõenäosus surra rinnavähki

Varem on eksperdid täheldanud, et mustanahalistel naistel kiputakse rinnavähki diagnoosima hiljem, kuna neil on tervishoiuteenustele vähem ligipääsu. Siiski märkasid teadlased, et ka rinnavähk käib mustanahalistel naistel kiiremini süvenevat, vahendab Healthline.

Teiste ekspertide sõnul tuleb arvestada ka sotsiaalmajanduslike teguritega.

«Mõnikord on nad olnud nii hõivatud kõigi teiste eest hoolitsemisega, et nad lihtsalt ei jõua hoolitseda enda eest. Siis, kui nad arsti juurde jõuavad, ei saa nad mitte ainult teada, et neil on rinnavähk, vaid ka seda, et see on andnud metastaase. See on laastav.»

Nii kirjeldab rinnavähist ellujäänu Kommah McDowell naisi, keda ta üritab nüüd aidata sarnases raskes diagnoosis.

See oli 16 aastat tagasi, kui McDowellile öeldi, et tal on rinnavähk, mis oli juba levinud tema lümfisõlmedesse. Talle teatati, et ellujäämise võimalus on viis protsenti.

McDowell otsustas, et see ei ole tema lõpp ja alustas võitlust vähiga.

Kommah tõdes Healthline'ile, et paljud naised, keda ta üritab aidata, on mustanahalised ja madala sissetulekuga leibkondadest ning kogukondadest, kellel pole palju juurdepääsu tervishoiuteenustele.

Uuring, mis avaldati Ameerika kliinilise onkoloogia seltsi aastakoosolekul, avaldas, et mustanahalistel naistel on palju suurem risk vähi levikuks või metastaaside tekkeks. Metastaasid on rinnavähi peamine surmapõhjus.

Selles uuringus osalenud mustanahalistel naistel tekkis kaugelearenenud kasvajaid ligi kuus korda sagedamini kui valgetel naistel.

Dr Joanne Mortimer, Hope City meditsiinilise onkoloogia ja terapeutiliste uuringute osakonna professor ütles Healthline'ile, et infot, mida on vaja koguda, on veel väga palju. Antud avastus on väga värske.

«See on tõesti oluline, sest vaesus on peamine põhjus, miks iga vähiga halvasti läheb. Ja kui see on mustanahalistel naistel vähi peamine põhjus, tuleb selles suhtes midagi teha, »lisas Mortimer.