Sinu sodiaagimärgile vastav aluspesu

Läbi astroloogia on võimalik kirjeldada elus kõike - suhteid, tervist, tööd, kodu, sõpru jne. Aga kui astuks sammu veel kaugemale ja vaataks, mida ütlevad tähemärgid sinu aluspesu kohta? See ei tähenda, et tingimata sellist pesu pead kandma, aga mitmekülgne ja fantaasiarohke pesumaailm võib väljendada ka hästi kindlaid astroloogilisi omadusi. Võibolla oled tagasihoidlik Vähk, aga tahad arendada endas hoopis Lõvilikku bravuurikust? Miks mitte kanda siis Lõvilikku aluspesu.