18+ ⟩ Parimad voodipoosid väiksema peenisega meestele: kimbatusse pole vaja sattuda

1. Lähteasend: naine on neljakäpukil põrandal, toetades laupa kätele. Mees põlvitab selja taga tema jalgade vahel. Pärast peenise sisestamist tõstab mees naise jalad õhku. Naise ülesandeks on jalad ümber mehe kerida, mehe ülesanne on püsti tõusta. Naise käed ja pea jäävad põrandale. Lisaks peenise maksimaalsele sisenemise sügavusele on sellel positsioonil veel üks suur eelis: tema kliitor ja tema peenis on kontaktis, aidates kaasa mõlema partneri orgasmi tekkele.

Raskusaste: 4/5