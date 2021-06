Mu naine pole minu palgaga rahul

«Oleme abielus olnud 17 aastat. Ma ei tarvita alkoholi ega narkootikume, ei suitseta ega pole kunagi oma naise ega laste vastu kätt tõstnud. Kuid meil on kodus üks skandaal teise järel. Põhjuseks on raha. Mu naine arvab, et ma ei teeni piisavalt. Võrreldes teistega võibki see muidugi tõsi olla. Mul on tagasihoidlik sissetulek, kuid ma ei lama mitte midagi tehes diivanil, töötan kahes vahetuses. Minu naisele aga ei piisa sellest, ta tahab kõike korraga ja pole valmis kannatlik olema, midagi koguma või ootama. Vahel tülitsedes karjub, et soovib lahutust. Mu kuueteistkümneaastane tütar ütleb, et sel juhul jääb ta minu juurde elama. Mu naine on agressiivne ja minu äraolekul lööb sageli lapsi. Ma oleksin ammu lahkunud, aga kahju on lapsed isata jätta. Mida teha?»

Boris, 42-aastane