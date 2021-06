Kahtlemata on viimane poolteist aastat pannud paaride suhtetervise proovile. Kuid ehk olete te teineteise seltskonda nautinud ja kui ongi valik minna sõpradega aega veetma, siis te ütlete ikka pigem ära ja jääte koju. Elu on ju lühike, miks mitte seda nautida nii nagu soovite!

Siiski on asju, mida ka iga paarisuhtes inimene peab üksinda tegema. Me kõik vajame üksiolemise aega. LovePanky toob välja mõned põhjused, miks kogu oma aja partneriga koos veetmine on suhtele kahjulik.