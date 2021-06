Kas peaksin sõbrale ütlema, et abikaasa petab teda?

«Hiljuti sain teada, et mu sõbra abikaasa pettis teda meie ühise tuttavaga. Ja seda ei juhtunud ainult üks kord, vaid nad kohtuvad omavahel juba pikemat aega. Nüüd piinlen ja ei suuda otsustada, kas rääkida sõbrannale või mitte. Kui see oleks ühekordne juhus, oleksin vaikinud, sest kõike võib juhtuda. Kuid see on juba pikaajaline pettus. Teisalt, kas tasub kellegi teise asjadesse nina toppida? Mida sellistel juhtudel teha?»