Spetsialistid avaldavad, millega päikesepõletust ravida - kas hapukoor ja suuloputusvesi tõesti aitavad?

Päikselised ja palavad ilmad on saabunud ning peame olema ettevaatlikud, et nahale mitte liiga teha. Näib, et temperatuurid püsivad ka järgnevatel nädalatel suhteliselt kõrged ja paratamatult saavad mõned päikese käes põletada. Kaunis kuldpruun päevitus on sageli nii ahvatlev, et unustame valu, mida päikesepõletus endaga kaasa toob.