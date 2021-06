Väidetavalt kümme beebit sünnitanud aafriklanna on teadmata kadunud

Praeguseks on aga Gosiame oma beebide isa Tebogo Tsoseti sõnul teadmata kadunud. Mirror.uk teatel on peigmees proovinud korduvalt oma naist ja lapsi leida ning nendega kohtuda, kuid tulemusteta. Lisaks ei usu Tebogo, et tema tüdruksõber üldse kümme last sünnitas.

Tebogo ja tema perekond on teinud dramaatilise avalduse, et pole näinud tõendeid kümne lapse olemasolu kohta, ainsad kinnitused on ema telefonikõned ja WhatsAppi sõnumid. Seetõttu on perekond jõudnud järeldusele, et seni, kuni laste isa pole beebidega kohtunud, pole võimalik kümne lapse olemasolu kinnitada ega tõestada.