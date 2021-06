Enamik meist on oma lapsepõlvest armastuse kohta õppinud, et armastus võib meie elust iga hetk lahkuda ning heakskiitu ei pruugi me ealeski saada. Klišee, kas pole? Kurb, kuidas me üritame ennast selle valu vältimiseks alati üle või välja vabandada.