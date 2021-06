Te üllatute oma tulevase abikaasaga mõlemad korralikult, kui selgub esmane tohutu külaliste arv, kes teil kahe peale on. Tundub, et tahaksite vanduda? Kuidas siis külaliste nimekirja mõistliku piirini vähendada?

Hea uudis on see, et on mõned usaldusväärsed nipid, mida saate kasutada, et ilma draamata nimekirja kahandada. Siin on üheksa kategooriat külalisi, kelle saab hõlpsasti nimekirjast välja jätta.